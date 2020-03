Nel primo pomeriggio di venerdì (27 marzo) l’arcivescovo di Lucca Paolo Giulietti, uscito dalla propria abitazione, si è recato al cimitero urbano di Lucca a Sant’Anna.

Entrato, ha sostato in preghiera, da solo, e al termine dell’orazione ha benedetto tutti i defunti e si è fermato in silenzio per alcuni momenti. Come lui, nella stessa giornata, hanno fatto tutti i vescovi d’Italia, ognuno in un cimitero della propria diocesi.

L’iniziativa infatti è della Conferenza episcopale italiana ed è un gesto volto ad esprimere la vicinanza della Chiesa a quanti sono nel dolore e nel pianto per la perdita di un congiunto o di un amico.

La preghiera, in particolare, è stata offerta dai vescovi italiani per tutti i defunti che in questi giorni di pandemia non hanno potuto avere i funerali. Incamminandosi poi verso l’uscita, monsignor Giulietti si è intrattenuto brevemente con un custode del cimitero, chiedendo informazioni e manifestando vicinanza e attenzione al lavoro svolto in questi giorni difficili. Infine, il rientro nella propria abitazione.