Mascherine Ffp3, l’appello di Forza Italia: “Siano distribuite anche a pronto soccorso e 118”

“Rossi toglie le mascherine Ffp3 a pronto soccorso e 118. Non va bene, si rischia il disastro con nuovi focolai”. L’accusa arriva dai vertici regionali di Forza Italia Stefano Mugnai e Maurizio Marchetti dopo le proteste del sindacato infermieristico Nursind.

“Nell’allegato A l’ordinanza parla chiaro – leggono Mugnai e Marchetti -. Ffp3 solo, c’è scritto proprio ‘solo’ nelle terapie intensive. Mascherine Ce, Ffp1 e Ffp2 ‘solo’ nei reparti covid, pronto soccorso e laboratori. Nei reparti no-covid le mascherine in tessuto non tessuto dette Toscana 1. Nel resto delle aree a minor rischio vanno le Montrasio e le Toscana 2. Ma per i pronto soccorso e il 118, ovvero per chi si trova a prendere in carico i malati in prima battuta, serve protezione massima. Chi opera nell’emergenza-urgenza non sa mai chi si troverà davanti l’attimo successivo. Senza le mascherine a massima protezione diventa una roulette russa, e su questo non possiamo che dar ragione alle osservazioni mosse dal sindacato infermieristico“.

“Nei presupposti del suo atto – concludono Mugnai e Marchetti – Rossi afferma la difficoltà di reperimento sul mercato delle mascherine ad alta protezione. Pur sia, ma arriveranno. Si riveda l’ordinanza stabilendo che le mascherine Ffp3 siano distribuite prioritariamente alle terapie intensive e poi a pronto soccorso, 118 e tutto il personale che fa presa in carico dei pazienti prima che vengano tamponati. Altrimenti il rischio di infezione per questo personale sarà davvero troppo elevato”.