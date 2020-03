Scannerini e Masini (FI): “Raccolta alimentare per le persone in difficoltà”

Emergenza coronavirus, interviene Forza Italia Capannori. Lo fa per bocca del consigliere comunale Matteo Scannerini e di Anthony Masini.

“Purtroppo non se ne sono resi ancora tutti conto – dicono – ma la crisi economica conseguente al Covid-19 sta colpendo molte famiglie. Il non poter lavorare si rivela, nell’immediato, un serio problema per coloro che già avevano difficoltà e per chi aveva contratti a chiamata e impieghi precari”.

“Per questo motivo ci sentiamo di fare un appello: la grande distribuzione, che comunque continua a registrare un elevato numero di clientela ed ingressi nei punti vendita – dicono Scannerini e Masini – organizzi come spesso ha già fatto, una raccolta solidale di generi alimentari. Questi ultimi, attraverso un accordo con enti locali, potrebbero poi essere distribuiti a chi ne ha bisogno. Visto i decreti e la conseguente impossibilità a muoversi dai propri domicili, tali operazioni sono precluse ad associazioni od iniziative private”.

“Le uniche in grado di poter organizzare una tale operazione sarebbero le grandi catene alimentari – insistono i due azzurri – Questa è una piccola idea partorita su consiglio di amici, nelle nostre chiaccherate via Skype in questi giorni di quarantena. Non c’è nessuna finalità all’apparire. Solo la volontà di voler aiutare il più possibile chi ne ha bisogno. Se mai tale iniziativa venisse implementata, siamo convinti che risponderebbero in molti”.