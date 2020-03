Viareggio, ok alle misure di sostegno ad attività e famiglie

Misure concrete a sostegno dell’economia e dei cittadini di Viareggio sono state approvate questa mattina (27 marzo) dalla giunta Del Ghingaro. Un pacchetto di provvedimenti che prevede due rate di suolo pubblico gratis, il rinvio della Tari, la diminuzione dell’aliquota Irpef, la sospensione della retta dei nidi. E il pagamento di tutti gli altri tributi comunali rimandato al 30 settembre.

“Abbiamo affinato l’atto già stabilito la settimana scorsa, ampliandolo e definendo meglio i vari provvedimenti”, commenta il sindaco Giorgio Del Ghingaro.

I provvedimenti nel dettaglio

Tari. Per tutte le categorie c’è il rinvio del pagamento della prima rata della Tari dal 16 giugno al 16 ottobre con conseguente spostamento delle due rate successive rispettivamente al 30 novembre e al 31 dicembre.

Irpef. L’aliquota Irpef viene diminuita di 0,50 per tutti i cittadini.

Cosap. Per tutte le attività commerciali fisse, che utilizzano il suolo pubblico, vengono date per pagate la seconda e la terza rata in scadenza rispettivamente il 30 aprile e il 31 luglio prossimo. Per i titolari di licenza ambulante, l’abbuono è per la seconda rata. “Non posticipo ma abbuono – sottolinea il primo cittadino – per tutti quanti abbiano un’attività a Viareggio, sia fissa o ambulante, residenti o meno”.

Nidi. Sospensione, con decorrenza dallo scorso 1 marzo, del pagamento delle rette sino alla ripresa. Le domande di rimborso, per chi ha già pagato, vanno presentate ad iCare.

A questo si aggiunga il rinvio al 30 settembre 2020 dei versamenti di tributi le cui scadenze siano fissate da regolamenti comunali, canoni di occupazione suolo pubblico, canoni per servizi a domanda individuale. “Una serie di interventi importanti, che comportano un impegno non da poco – aggiunge il primo cittadino – Abbiamo valutato bene ogni provvedimento, per ottenere il giusto equilibrio che permetta di aiutare il territorio stando attenti a non mettere a repentaglio la tenuta del bilancio comunale”.

“Dobbiamo tener conto delle esigenze di tutti – continua Del Ghingaro – di un territorio che rischia la sofferenza ma anche del bilancio comunale recentemente risanato. Siamo pronti a lavorare insieme per trovare le forme adeguate che possano dare respiro agli imprenditori e sostenere le attività che inevitabilmente subiranno conseguenze da questa situazione. Ma vogliamo essere certi di poter gestire l’emergenza nella certezza dei conti in ordine“.

“Abbiamo fortunatamente un bilancio positivo e in grado di sostenere questa riduzioni di introiti – conclude Del Ghingaro – Un primo pacchetto di misure che si affiancherà a quelle che inevitabilmente dovranno essere messe in atto dal governo nazionale che dovrà intervenire a sostegno delle famiglie e delle imprese”.