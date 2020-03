Giovani per Viareggio attiva uno sportello d’ascolto

Uno sportello di ascolto per i cittadini. E’ quello che mette a disposizione Giovani per Viareggio in questo momento molto difficile per famiglie e persone per “dare un aiuto concreto a chi si trova in difficoltà ed in sofferenza anche da un punto di vista psicologico“.

“L’emergenza sanitaria – scrive Giovani per Viareggio – coinvolge tutta la popolazione italiana che è costretta ad una limitazione della libertà chiusa nelle proprie abitazioni spesso purtroppo in spazi esigui ed in condizioni economiche precarie”.

“I media – si legge ancora in una nota – diffondono tutti i giorni notizie inquietanti che alimentano la paura creando stati di angoscia generalizzata ai quali spesso manca una risposta. L’emergenza sanitaria è dunque anche un’emergenza psicologica. C’è quindi la necessità di creare le condizioni per un momento di ascolto che sia utile ad alleviare il malessere, la solitudine, l’ansia e lo stress che una tale situazione comporta a causa del troppo repentino adattamento a queste nuove condizioni di vita”.

“Giovani per Viareggio – si va avanti – mette quindi a disposizione uno sportello d’ascolto gratuito che non darà informazioni di carattere sanitario o sui provvedimenti adottati dal Governo ma esclusivamente un supporto psicologico di urgenza, fornito da uno psicologo-psicoterapeuta esperto in emergenze che è possibile raggiungere telefonicamente dalle 14 alle 19 tutti i giorni al seguente numero 338 8724811″.