Il comitato paesano di Badia Pozzeveri dona 1500 euro agli ospedali

In piena emergenza coronavirus, arriva un grande gesto di solidarietà da Badia Pozzeveri. Il comitato paesano, infatti, ha aderito all’iniziativa Sostieni gli ospedali della Toscana – organizzata dalla Regione tramite Estar per l’acquisto di nuove strutture ospedaliere e di strumenti sanitari – donando 1500 euro.

“Come comitato paesano – sottolinea il presidente – ci sentiamo in dovere di aiutare il nostro territorio in questo difficile periodo. Diamo pertanto un piccolo aiuto a tutti gli operatori e a tutte le strutture impegnate in questa difficile battaglia”.