Uno spazio diurno per la “quarantena” dei senzatetto

Uno spazio diurno straordinario, dove i senzatetto possano trascorrere la giornata, al sicuro e con tutte le precauzioni necessarie. Lo mette a disposizione il Comune al Foro Boario, nei locali comunali gestiti dall’associazione Onda Espressiva, che si è subito resa disponibile per convertire – per il periodo temporaneo dovuto all’emergenza Covid-19 – gli spazi solitamente dedicati alle politiche giovanili per un’accoglienza straordinaria a chi è più fragile e ha più bisogno.

Il progetto partirà lunedì (30 marzo): si tratta di uno spazio diurno straordinario, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 16. Qui, grazie alla collaborazione della Croce Verde Lucca e della Casa della Carità, sarà possibile anche consumare il pasto confezionati preparati da Caritas.

“Questo nuovo spazio va ad aggiungersi ai due già attivati dal Comune – spiega l’assessora al sociale, Valeria Giglioli -. Il primo, di via Brunero Paoli, gestito insieme con Caritas e Casa della Carità, garantisce servizi di lavanderia e doccia, mentre l’altro, aperto sempre con Caritas, situato in piazzale Arrigoni, funziona come luogo di accoglienza per persone con problematiche particolari. Aggiungiamo ora la terza possibilità per chi vive in strada: cioè un luogo dove queste persone possano trovarsi e passare il pomeriggio in attesa di rientrare al dormitorio, ovviamente nel rispetto di tutte le norme precauzionali necessarie. Voglio sottolineare la straordinaria collaborazione con le associazioni del tavolo della marginalità e in particolare Caritas, Casa della Carità, Onda Espressiva. Il tutto grazie anche al lavoro del settore sociale, in particolare dei dipendenti e dei collaboratori del, quotidianamente presenti. L’obiettivo dell’amministrazione comunale è chiaro: nessuno viene lasciato solo e nessuno deve restare indietro”.

Gli spazi diurni. Spazio servizi diurno in via Brunero Paoli, 3 (orari: dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 11.30): servizi di lavanderia e doccia su appuntamento al cell. 334.1510739. Spazio diurno straordinario, al Foro Boario (tutti i giorni, dalle 9 alle 16): servizi di accoglienza e consumazione pasti. Spazio diurno di accoglienza, piazzale Arrigoni, 2 (dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11.30 e dalle 13 alle 16): servizi accoglienza persone con problematiche particolari.