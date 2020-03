Dal Rotary mascherine protettive ai medici di continuità assistenziale

Il Rotary Club di Lucca, dopo essere intervenuto per il potenziamento delle attrezzature sanitarie del reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Luca, ha proceduto anche all’acquisto di 150 visiere protettive in Pvc destinate ai medici di continuità (ex guardie mediche) operanti nei comuni della nostra provincia.

Le visiere sono state consegnate nelle mani del rappresentante della Fimmg, dottor Andrea Dinelli.