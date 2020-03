Raspini: “Mascherine per tutti? Priorità è al sistema sanitario”

Mascherine a tutti i residenti del Comune di Lucca? Non può essere una priorità.

Spiega il perché l’assessore alla protezione civile Francesco Raspini. “Al momento – dice – siamo ancora nel pieno dell’emergenza e per questo stiamo cercando di fare tutto quanto in nostro potere per aiutare il sistema sanitario che è ancora la prima linea di questa battaglia. In primo luogo, rifornendo ospedale, medici del territorio e medici del 118 di tutti i dispositivi di protezione che riusciamo a reperire sul mercato“.

“Alcuni di voi – aggiunge – mi hanno chiesto come mai il Comune di Lucca non distribuisce le mascherine ai cittadini. La risposta è molto semplice: in questo momento tutte le nostre risorse sono orientate a sostenere i medici, infermieri e operatori dei servizi sociali. Oltre, naturalmente, ai servizi essenziali della città. Il conto è molto semplice: anche ammesso di riuscire a reperire 90mila mascherine (tanti sono i residenti a Lucca), e vi assicuro che non ci siamo nemmeno vicini, sono certo che ognuno di voi concorderà sul fatto che è molto più utile rifornire chi sta lottando (e rischiando) contro il virus che fare gesti simbolici i quali, peraltro, durerebbero lo spazio di un giorno visto che si tratta di dispositivi usa e getta”.

“Oggi la priorità è sconfiggere il virus – conclude Raspini – e per farlo dobbiamo mettere al sicuro medici e infermieri e restare a casa per evitare di diffondere il contagio. Siamo una grande comunità. Fatta di gente onesta, laboriosa e capace di solidarietà. Ci rimboccheremo le maniche e ripartiremo più forti di prima”: