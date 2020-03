Seravezza, online il patrimonio culturale della biblioteca comunale

Ebook, giornali, immagini, film, musica e corsi online. La biblioteca comunale di Seravezza mette a disposizione dei propri iscritti migliaia di risorse digitali gratuite particolarmente utili in questo periodo di forzata permanenza fra le mura domestiche. Il servizio è reso tramite la Media library online della Regione Toscana grazie all’adesione della biblioteca seravezzina alla rete documentaria lucchese.

Mlol è la prima rete italiana di biblioteche pubbliche, accademiche e scolastiche per il prestito digitale. Ad oggi le biblioteche aderenti sono oltre 6 mila in 20 regioni italiane e 10 paesi stranieri. Attraverso questo portale gli utenti possono consultare gratuitamente ebook, musica, film, giornali, banche dati, corsi di formazione online, archivi di immagini e molto altro. Alcune tipologie, come i file audio e gli ebook, comprendono anche risorse in download che gli utenti possono scaricare e portare con sé sul proprio dispositivo mobile. Tutti gli iscritti alla biblioteca comunale possono richiedere l’account tramite una mail comprensiva di nome e cognome all’ indirizzo email michela.corsini@comune.seravezza.lucca.it al quale gli utenti possono scrivere anche solo per chiarimenti o ulteriori informazioni sul servizio.