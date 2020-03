Assistenti sociali ad Anci: “Pronti a un tavolo per le linee guida sul sostegno a chi ha bisogno”

“L’ordine degli assistenti sociali della Toscana, all’indomani dello stanziamento di 400 milioni per l’emergenza alimentare da parte della protezione civile, è pronto a sedersi al tavolo con Anci Toscana nella elaborazione delle linee guida per sostenere i percorsi delle amministrazioni comunali nella individuazione, attraverso il lavoro dei servizi sociali, delle famiglie che si ritrovano nelle condizioni di non disporre più di un reddito, o di esserselo visto drasticamente ridotto, a causa della attuale emergenza coronavirus e che vanno ad affiancarsi a quelle in difficoltà e già seguite dai Servizi”. Lo dichiara la presidente del consiglio regionale dell’ordine degli assistenti sociali della Toscana, Laura Bini.

“Non vanno eluse – ha detto ancora – la problematicità e la responsabilità etica e deontologica nella scelta di quanti saranno i destinatari dei buoni alimentari attraverso valutazioni professionali che sono, al contempo, complesse e articolate e che potrebbero determinare, da parte di quanti si sentiranno esclusi, anche situazioni di tensione sociale”.

“La gestione dei buoni spesa da parte delle amministrazioni comunali – ha detto ancora la presidente degli assistenti sociali toscani – rappresenta un momento estremamente delicato in questa fase di emergenza: nessuno potrà permettersi errori o sottovalutazioni. Ecco perché quanto più chiare e stringenti saranno le linee guida cui i Servizi dovranno attenersi – nell’ambito della discrezionalità propria delle scelte professionali che gli assistenti sociali compiono ogni giorno – tanto più efficace risulterà questa misura, pur nella inadeguatezza delle risorse rese disponibili.”

“Mi auguro che il presidente di Anci Toscana, Matteo Biffoni – ha concluso Bini – voglia cogliere il senso della nostra offerta e ci si possa mettere al più presto attorno ad un tavolo, ovviamente virtuale e telematico, per definire le linee guida”.