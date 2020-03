Ferrovie annuncia piano straordinario da 20 miliardi per le infrastrutture

“In questo difficile inizio di 2020, il Gruppo Fs Italiane ha messo in campo diverse iniziative a sostegno del Paese e sta contribuendo ad affrontare l’emergenza sanitaria del coronavirus Covid-19 ma è già pronto a ripartire con un piano straordinario di accelerazione degli investimenti in infrastrutture ferroviarie e stradali per oltre 20 miliardi di euro entro il 2020. Fs Italiane si sta preparando alla fase post-pandemica con strategie che si adatteranno al mondo che è inevitabilmente cambiato e le modalità di viaggiare saranno molto diverse da quelle di oggi con innovative misure preventive dove possiamo cristallizzare nei viaggiatori il principio della sicurezza sanitaria nei viaggi, dopo una esperienza pandemica di questo tipo”. Così Gianfranco Battisti, amministratore delegato e direttore generale di Fs Italiane. Tra le principali opere in cantiere c’è, ovviamente, anche il raddoppio ferroviario della tratta Firenze-Viareggio.

L’intervento di Battisti si inseriva all’interno della presentazione del bilancio consuntivo di Ferrovie per l’anno 2019. “Il 2019 è stato l’anno migliore della storia del gruppo con ricavi per oltre 12 miliardi di euro e 584 milioni di utile netto, senza le operazioni straordinarie – ha sottolineato il manager -. Per il secondo anno consecutivo abbiamo superato tutti i nostri obiettivi finanziari, sulla base della crescita dei ricavi ricorrenti e di una continua attenzione alla razionalizzazione dei costi”.

“Siamo forti del nostro Piano industriale 2019–2023 e dei principi guida legati alla sostenibilità: con valore economico distribuito pari a 10,2 miliardi di euro, un contributo dell’1,4% al Pil italiano e minori emissioni pari a 2,6 milioni di tonnellate di CO2 in atmosfera nel 2019. Tutto questo mettendo sempre la persona al centro di ogni scelta industriale e con la determinazione di migliorare il nostro business in Italia e nel mondo”, ha continuato Battisti.