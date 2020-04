Gallicano, nessun nuovo caso di coronavirus. Solidarietà alla Rsa Paoli Puccetti

Nessun nuovo caso di coronavirus a Gallicano dopo le note vicende dell’Rsa Paoli Puccetti. Il sindaco, David Saisi, ha effettuato questa sera (31 marzo) il consueto bilancio delle attività sul territorio.

Il primo cittadino ha sottolineato la solidarietà nei confronti della Rsa dove sono stati consegnati camici. Da Unieuro e Conad, poi, è arrivato in regalo un tablet per poter tenere in contatto gli ospiti della struttura con i familiari.

Saisi ha poi parlato dei buoni spesa, per cui il Comune di Gallicano ha ottenuto lo stanziamento di 23500 euro.

“Si andrà – ha detto Saisi – verso un buono spesa da usare nei negozi del territorio che aderiranno. Sarà il servizio sociale a dare indicazioni su chi ha diritto al buono. Speriamo comunque di coprire un bel po’ di persone. Inoltre libereremo generi alimentari da distribuire a chi ha bisogno dallo spreco e dalla raccolta alimentare”.