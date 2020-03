Pd Capannori, un numero di telefono per le persone in difficoltà

Sostegno ai cittadini in difficoltà, il Partito Democratico di Capannori istituisce una linea telefonica dedicata.

“Sono tante in questo momento – scrivono segreteria e gruppo consiliare – le misure economiche e sociali adottate sia dal governo centrale che da parte dei Comuni. Noi ci auguriamo che queste siano sufficienti per aiutare tutti coloro che si trovano ad affrontare con sofferenza questo momento di grande emergenza sanitaria ed economica dovuta al coronavirus. Siamo altresì convinti che altre ne verranno, in attesa di una ripresa che ci auguriamo che avvenga il più presto possibile”.

“Per venire incontro ai cittadini – dicono ancora dal Pd capannorese – nell’ambito delle norme, dei decreti, delle ordinanze, per cercare un modulo on line, compilare un documento, dare un consiglio, un indirizzo di un ufficio ed una mano concreta, abbiamo pensato di mettere a disposizione volontari e consiglieri comunali del nostro partito che, per qualche ora al giorno, risponderanno alle richieste delle persone“.

“Sono molte anche sul nostro territorio – questa la motivazione – le persone che lavorano presso piccole imprese o cooperative, che possono incontrare difficoltà nel reperire e mettere a disposizione per i propri dipendenti mezzi di protezione individuali. Poiché siamo convinti che tutti i lavoratori vadano adeguatamente messi in sicurezza, questo numero sarà a disposizione di tutti coloro che vorranno segnalare difficoltà nel garantire questo diritto”.

Il numero è 349.5167347 e sarà attivo dall’1 aprile , dal lunedì al sabato dalle 10 alle 12.