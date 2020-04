Alimenti, la cooperativa Solidando Equinozio fa consegne a domicilio

La cooperativa sociale Solidando – Equinozio offre la possibilità – in questo difficile periodo di emergenza sanitaria – di ricevere a domicilio la spesa di prodotti del commercio equo e solidale, per stare vicino ai cittadini, per riuscire a superare tutti assieme questo momento.

“Potrete ordinare i nostri caffè, il riso, lo zucchero, il tè, il cacao, la pasta del ‘solidale italiano’, i detersivi alla spina, ma non solo – spiegano dalla cooperativa -. Pasqua si avvicina a grandi passi e da noi è possibile acquistare prodotti legati alla tradizione pasquale, come le colombe, gli ovetti, le uova al cioccolato finissimo al latte o fondente di Altromercato e di Liberomondo e tante altre leccornie equosolidali. Ogni nostro prodotto ha, dietro di sè, storie di inclusione sociale e progetti di recupero ambientale. Le consegne – gratuite – vengono effettuate nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì a Lucca, immediata periferia e zone limitrofe”.

Per maggiori informazioni e per prenotare una spesa: 348 0685493 – emmafenili@gmail.com