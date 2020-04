Autismo, Casa Alfa lancia un video per promuovere l’inclusione

In video per sensibilizzare all’inclusione. Questa l’iniziativa lanciata da Casa Alfa Lucca, associazione di famiglie con figli con sindrome di Asperger e autismo ad alto funzionamento, in occasione della Giornata mondiale per la consapevolezza sull’autismo di domani (2 aprile).

Giornata mondiale dell'autismo "Il mondo ha bisogno di tutti i tipi di intelligenza." – Temple Grandin scienziata autisticaMa perchè tutti possano esprimere davvero il proprio potenziale c'è bisogno di sapere come fare :)#2aprile #autismo #asperger #neurodiversità #nessunoescluso Publiée par Casa ALFA aps sur Lundi 30 mars 2020

“In questa difficile situazione a causa del Covid-19, noi di Casa Alfa abbiamo cercato di portare comunque un messaggio positivo per la Giornata mondiale dell’autismo – spiega Simona Torlai, presidente dell’associazione lucchese -. Come dice Temple Grandin, scienziata autistica americana, ‘il mondo ha bisogno di tutti i tipi di intelligenza’, ma perché ognuno possa esprimere al massimo il proprio potenziale c’è bisogno che la società, cioè tutti noi, conosca alcune semplici indicazioni”.

“Abbiamo fatto questo video utilizzando alcuni dei suggerimenti presente nel vademecum che noi di Casa Alfa abbiamo scritto per aiutare la società a essere davvero inclusiva. Vorremo ringraziare per il supporto – conclude Torlai – l’assessora alle politiche sociali Valeria Giglioli, il dirigente dell’Istituto comprensivo Lucca 6 Giovanni Testa e la docente Federica Bove“.