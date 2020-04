Fdi: “Comuni della Versilia donano mascherine a cittadini, tranne Viareggio”

“Siamo rimasti stupiti quando nella giornata di oggi sui quotidiani in cronaca locale venivano indicati i numeri di telefono di riferimento per la prenotazione e la consegna delle mascherine di protezione emergenza Covid19 da parte dei comuni di Seravezza, Forte dei Marmi, Pietrasanta, Camaiore e Massarosa, ma di Viareggio neanche l’ombra, e ci siamo preoccupati”.

Così Fratelli d’Italia di Viareggio che dopo aver sollevato il problema ha contattato subito il centralino del Comune di Viareggio che, a detta del gruppo, però “suona ma non risponde nessuno”.

“Abbiamo chiamato il comando di Polizia municipale – spiega Fdi – che ci ha confermato che alla data di oggi non era prevista nessuna attività da parte del Comune di Viareggio per prenotazione e consegna mascherine protettive alla cittadinanza. Ci siamo messi in contatto con la Protezione civile di Viareggio – continua la nota – la quale è a conoscenza del fatto che le prenotazioni per le mascherine verranno effettuate dai Servizi sociali del Comune e la consegna probabilmente avverrà tramite le associazioni di volontariato, ma siccome Viareggio ha un notevole numero di cittadini avrà di conseguenza bisogno di qualche giorno in più per organizzare il tutto”.

“Fratelli d’Italia Viareggio – conclude il gruppo – a nome di tutto il direttivo, sollecita l’organizzazione per la distribuzione urgente, da parte del Comune di Viareggio a tutti i cittadini che ne faranno richiesta, delle mascherine protettive necessarie per poter svolgere in sicurezza le attività autorizzate in emergenza Covid 19, in quanto nella giornata di oggi ci sono arrivate numerose richieste e sollecitazioni”.