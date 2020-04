Fornaciari: “La passeggiata ai bambini? Nel giardino di casa”

Un appello ai genitori perché evitino di portare in giro i loro figli. A rivolgerlo è il sindaco di Porcari, Leonardo Fornaciari, che suggerisce, anzi ammonisce, di “fargliela fare nel giardino di casa”.



“Mai come ora – scrive il sindaco ai genitori – dovete mettere in campo l’amore infinito per i vostri figli. E spesso l’amore si dimostra dicendo un no. Sarò diretto: la passeggiata di svago ai bimbi gliela fate fare nel giardino di casa. Non esiste che li portiate fuori a giro”.

“Non vi attaccate a interpretare una circolare del Viminale – avverte il sindaco – per trovare uno spiraglio per uscire. Per andare dove? Per poi far sì che questa quarantena di massa continui ancora? Usate il buonsenso e tenete voi al riparo e i vostri figli a casa”.

“So che molti di voi – aggiunge – la pensano come me e che si meravigliano che il sindaco debba precisare una cosa ovvia ma qui cé di mezzo la salute. Io non sono assolutamente d’accordo con il permettere le passeggiate genitorefiglio fuori dal giardino di casa. Usate il buonsenso e continuiamo a rimanere in casa”.