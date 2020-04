‘Pasqua a casa tua’, a Capannori si cercano attività per consegne a domicilio

Valorizzare tutte quelle attività di Capannori, dai ristoranti alle aziende agricole, dalle pasticcerie ai negozi di vicinato, che in occasione delle prossime festività effettueranno consegne a domicilio. È con questo spirito che l’amministrazione Menesini lancia il progetto Pasqua a casa tua.

Chi permetterà ai cittadini di ordinare un pranzo o una cena di Pasqua o di Pasquetta, oppure un prodotto per sé o da regalare ad altri, come una colomba o un uovo ma anche delle bottiglie d’olio, di vino o altre tipicità, verrà inserito sia in un apposito volantino diffuso online, sia nel sito web del Comune.

“Con questo progetto, nato grazie anche agli spunti di associazioni di categoria ed attività, intendiamo venire incontro a tutti quei cittadini che sono alla ricerca di un’occasione per essere più sereni in questo periodo di difficoltà dovuto al Coronavirus – commentano l’assessore al commercio, Serena Frediani, e l’assessore al distretto dell’economia civile, Francesco Cecchetti -. Allo stesso tempo vogliamo valorizzare tutte quelle attività che, con molti sforzi, stanno cercando di resistere alla crisi. Conoscere dove ordinare un pranzo di Pasqua, un uovo, una colomba o un altro prodotto tipico di questo periodo può quindi rappresentare un’opportunità. Invitiamo quindi i ristoranti e gli esercizi commerciali interessati ad aderire alla nostra iniziativa”.

L’amministrazione comunale, con il supporto delle associazioni di categoria e dei centri commerciali naturali, chiede quindi alle attività di dare la propria disponibilità a comparire nel materiale promozionale e di comunicazione che sarà predisposto dall’Ente. Per farlo sarà necessario inviare un’email a pasqua2020@comune.capannori.lu.it indicando il nome dell’attività, la frazione, il numero di telefono, il tipo di offerta (ad esempio pranzo di Pasqua, consegna colomba e uova oppure vino e olio) e le modalità per conoscerla, come un link al sito web dove si trova il menu.