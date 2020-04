Il sindaco: “Chiedono di entrare in casa con la scusa della consegna delle mascherine”

A Porcari malitenzionati starebbero girando casa per casa e con la scusa di consegnare mascherine chiedono di entrare in casa. Sono truffatori o ladri ed è lo stesso sindaco Leonardo Fornaciari a mettere in guardia.

Le mascherine che consegna il Comune vengono infatti lasciate fuori casa e nessun addetto chiede di entrare. La raccomandazione è quella di non aprire a nessuno sconosciuto.