Coronavirus, a Montecarlo mascherine gratuite per tutta la cittadinanza

Mascherine gratuite per la cittadinanza a Montecarlo. Lo annuncia il sindaco, Federico Carrara, con un post su Facebook: “Si tratta di mascherine in cotone, non chirurgiche, da sanificare prima dell’utilizzo con una soluzione composta dal 70 per cento di alcol a 70 gradi e 30 per cento di acqua, o altra soluzione igienizzante, come ad esempio il Napisan”.

Le mascherine, prodotte da un’azienda locale, alla quale l’amministrazione rivolge sentiti ringraziamenti per la sensibilità dimostrata in questa grave emergenza, possono essere utilizzate più volte, essendo realizzate in cotone, prodotto naturale.

La distribuzione delle mascherine, due per ciascun nucleo familiare, avverrà tramite la collaborazione della Misericordia di Montecarlo, a partire da oggi (2 aprile).