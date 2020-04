Coronavirus, è nata Maria Vittoria. I genitori: “Grazie al reparto ostetricia del San Luca”

E’ operativo e in massima sicurezza il reparto Ostetricia dell’ospedale San Luca di Lucca. A conferma dell’ottimo lavoro, i ringraziamenti di due neo-genitori, Marco e Sara, che hanno da poco avuto una bambina: “Carissime ostetriche, dottoresse, dottori e personale sanitario, grazie! Grazie perché in questo momento così delicato ci avete aiutato a mettere al mondo nostra figlia. Grazie perché anche con tutti questi divieti, non ci avete fatto mai sentire lontani. Grazie per i vostri sorrisi e le vostre molteplici attenzioni. Grazie per i vari insegnamenti impartiti a mia moglie sul come accudire nostra figlia. Grazie perché, anche se stremati da questo periodo, avete avuto sempre tempo per parlarci e rassicurarci“.

Grazie – concludono -, anche dalla piccola Maria Vittoria, perché troppo spesso pensiamo che ringraziare sia scontato e quindi non lo si fa neanche. Buon lavoro a tutti!”.