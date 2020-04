I testimoni di Geova commemorano la morte di Gesù

In tutto il mondo martedì 7 aprile, dopo il tramonto, i Testimoni di Geova celebreranno la commemorazione della morte di Gesù.

A causa dell’emergenza coronavirus non sarà possibile partecipare all’evento nelle Sale del Regno o in gruppi numerosi come di consueto. Per la prima volta sarà reso disponibile su jw.org (il sito ufficiale dei Testimoni) un video del discorso della commemorazione che potrà essere scaricato o visto online gratuitamente e senza registrazione.

L’ultima cena o commemorazione della morte di Cristo è l’evento più importante per i Testimoni di Geova, che anche quest’anno non mancheranno di invitare più persone possibile ad assistervi.

“La notte prima di morire – così i Testimoni di Geova – Gesù infatti pronunciò queste parole: “Continuate a far questo in mio ricordo” (Luca 22:19). Il discorso che verrà reso disponibile permetterà di scoprire perché il suo sacrificio è così importante e quali benedizioni rende possibili“.

Proprio in questi giorni, gli oltre 17800 Testimoni presenti in Toscana sono impegnati nella campagna di comunicazione dell’evento svolta per via telematica o per posta e a collaborare con le autorità e sostenere appieno le normative governative in vigore per l’emergenza sanitaria in corso.