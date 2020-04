Manutenzione strade, da Regione oltre 3 milioni per i piccoli Comuni

Un cofinanziamento regionale di 3.200mila euro (che attiverà su tutto il territorio toscano oltre 4.378mila euro di investimenti) permetterà di ripristinare e mettere in sicurezza numerosi tratti di viabilità comunale in decine di piccoli Comuni.

“Abbiamo scelto di aiutare le realtà più piccole – spiega l’assessore regionale alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli – perché sono quelle che più difficilmente riuscirebbero a finanziare interventi di manutenzione straordinaria della propria viabilità senza il supporto della Regione. Abbiamo stilato una graduatoria delle domande di contributo privilegiando le realtà che sulla base dell’ultimo censimento risultano meno popolate. E’ un’ulteriore dimostrazione che la Regione è al fianco dei piccoli Comuni e delle aree interne e che la nostra volontà è quella di non lasciare indietro nessuno”.

Grazie al cofinanziamento regionale fino all’80 per cento – per un importo massimo di 50mila euro a progetto – saranno realizzati interventi in 9 delle 10 Province della Toscana

Provincia di Lucca

Careggine: manutenzione straordinaria su via Monti Mare, Via Nova e nelle frazioni di Di Coste, Orsetti, Porretta e Capanne di Careggine; totale intervento 62.500mila euro; cofinanziamento regionale di 50mila euro.

Fosciandora: manutenzione straordinaria su varie strade comunali; totale intervento 62.500 euro; cofinanziamento regionale di 50mila euro.

Fabbriche di Vergemoli: manutenzione straordinaria della strada “Strada per Palagnana-San Luigi – Area di sosta Vallico Sud”; totale intervento 65.600 euro; cofinanziamento regionale di 50mila euro.

Vagli Sotto: manutenzione straordinaria e messa in sicurezza di via Vandelli nella frazione di Vagli Sopra; totale intervento 61.665 euro; cofinanziamento regionale di 49.332 euro.

Molazzana: ripristino dei tratti di strada nelle frazioni di Sassi-Eglio, Montaltissimo Monteperpoli, Cascio; totale intervento 62.500 euro; cofinanziamento regionale di 50mila euro.

Sillano Giuncugnano: manutenzione straordinaria su varie strade comunali; totale intervento di 70mila euro; cofinanziamento regionale di 50mila euro.

Villa Collemandina: manutenzione straordinaria su varie strade comunali; totale intervento 62.500 euro; cofinanziamento regionale di 50mila euro.

San Romano in Garfagnana: manutenzione straordinaria della viabilità comunale a San Romano in Garfagnana, Villetta e Sillicagna; totale intervento 62.500 euro; cofinanziamento regionale di 50mila euro.

Castiglione di Garfagnana: manutenzione straordinaria della viabilità comunale; totale intervento 62.500 euro; cofinanziamento regionale di 50mila euro.

Minucciano: lavori di manutenzione stradale nell’abitato di Gramolazzo; totale intervento 75.753 euro; cofinanziamento regionale di 50mila euro.

Camporgiano: manutenzione straordinaria per vari tratti di strada nel capoluogo e nelle frazioni di Poggio, Sillicano, Filicaia e Casciana; totale intervento 62.500 euro; cofinanziamento regionale di 50mila euro.

Pieve Fosciana: manutenzione straordinaria di vari tratti di strada comunale; totale intervento di 62.500 euro; cofinanziamento regionale di 50mila euro.

Piazza al Serchio: lavori sulla viabilità locale nel capoluogo e in località I Violi; totale intervento 62.500 euro; cofinanziamento regionale di 50mila euro.