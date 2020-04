Porcari, sostegno ai produttori agricoli locali

Il consigliere Pietro Ramacciotti, incaricato all’agricoltura per il Comune di Porcari, si schiera dalla parte dei produttori locali del paese: “Stiamo vivendo – esordisce – un momento difficile e inaspettato, che ci ha trovati disorientati. Fin dall’inizio di questa crisi, la nostra amministrazione, maggioranza e minoranza, ha cercato e tutt’ora lo fa, di aiutare la nostra gente, il nostro paese, ad affrontare con tutti i mezzi in nostro possesso, questo contagio che subdolamente e drammaticamente ci sta colpendo, minando sta la nostra salute, le nostre relazioni, il nostro lavoro, la nostra economia”.

“Dall’insediamento della giunta Fornaciari – prosegue – è nata Porcari agricola, gruppo dei produttori locali del paese, espressione di quella vocazione porcarese che con il tempo è diventata minoritaria rispetto alla grande industria. Stiamo lavorando quotidianamente per non lasciare nessuno da solo“.

“Anche per il settore agricolo – conclude – come per tutte le altre attività produttive, stiamo confrontandoci per trovare gli strumenti per sostenere al meglio la loro attività, anche se non è semplice. Adesso siamo chiamati a rispettare le regole, a restare in casa e fermare il contagio: intanto cominciamo a progettare il futuro perché ci deve trovare pronti”.