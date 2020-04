Varchi spenti e sosta gratis fino al 13 aprile

È stata rinnovata in serata a Lucca l’ordinanza urgente che lascia accessibile a tutti la zona a traffico limitato e dispone la gratuità di tutti i parcheggi a pagamento fino al prossimo 13 aprile, salvo eventuali ulteriori proroghe.

Oltre a dare modo alle persone in difficoltà di raggiungere più comodamente il domicilio, l’apertura della Ztl si è resa necessaria anche per evitare problemi per il rinnovo permessi agli sportelli dell’ufficio di Metro srl che resta chiuso e riaprirà, se ci saranno le condizioni, dopo 13 aprile.

L’amministrazione ricorda che sono sospesi e rinviati anche i termini per il rinnovo dei permessi di accesso al centro storico: quelli di categoria Da (artigiani) e Dm (ambulanti) che avrebbero dovuto essere aggiornati dal 1 marzo al fino al 30 aprile potranno essere rinnovati dal 3 aprile fino al 31 maggio. I permessi categoria A2 (secondo permesso residenti), A3 (dimoranti/domiciliati), A5 (garage residenti), N (garage non residenti), O (assistenza anziani), I (agenzie funebri), R (organi di stampa), cat. H (medici) che erano in scadenza dal 1° marzo al 30 giugno potranno essere rinnovati dal 3 aprile fino al 31 luglio. Per i permessi categoria T resta settembre come data per il rinnovo.