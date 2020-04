Bagni di Lucca, sospese Tosap e imposta sulla pubblicità. Conto corrente per le donazioni

Il Comune di Bagni di Lucca sta lavorando su diversi fronti in relazione all’emergenza coronavirus.

Nella giornata di martedi (31 marzo) è stato deliberato lo slittamento dei termini di versamento della Tosap e dell’imposta di pubblicità al 30 giugno, in attesa di provvedimenti definitivi.

“Una volta che ci troveremo a dover approvare le tariffe della Tari – spiegano dal Comune – agiremo anche su questa imposta comunale cercando di modulare le scadenze secondo le esigenze degli utenti (cittadini ed attività); saranno inoltre prese per quest’ultima tassa decisioni in ordine ai periodi in cui le attività sono state costrette a chiudere. Nell’ottica di poter ripartire e risollevarci quanto prima dall’emergenza”,

“L’amministrazione – dice il Comune – inoltre ha predisposto l’apertura, alla tesoreria comunale, Monte dei Paschi di Siena – agenzia di Fornoli, di un conto corrente destinato alla raccolta di fondi a sostegno delle attività commerciali stabilendo di destinare inizialmente una prima somma di euro 5mila euro a sostegno dell’iniziativa. La giunta comunale contribuirà con una somma di mille euro derivante dalle indennità di carica percepite. Si tratta di un primo step per mettere in piedi diverse misure a tutela di chi sta maggiormente subendo questa situazione”.

Questi i riferimenti bancari del conto per le donazioni: Iban IT 66 N 01030 70091 000001067962; Bic PASCITMMFOR. Conto intestato a Comune di Bagni di Lucca. Causale Donazione Covid 19.