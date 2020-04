Crisi economica, Tambellini lancia con un video il fondo di mutuo soccorso per la ripartenza

Il graduale ritorno alla normalità del sindaco, rientrato in forza dalla convalescenza a seguito della malattia, parte da un appello. Un appello per gestire l’altro aspetto dell’emergenza. Quello che travolge le imprese, i negozi e le botteghe della città. Per questo Alessandro Tambellini annuncia la nascita del Fondo di mutuo soccorso del Comune di Lucca per sostenere chi ha smesso di lavorare e gettare le basi per far rinascere la città. L’appello del primo cittadino si rivolge così a fondazioni, imprese, privati cittadini e banche che possano destinare fondi alla ripartenza che vadano ad aggiungersi ai 100mila euro già versati dal Comune.

“L’ambizione è ampia, ma i sogni si avverano solo se si è convinti e ostinati nel portarli avanti – spiega il sindaco -. E allora via, eccoci qui. In prima linea per gestire gli effetti dell’emergenza coronavirus e dare una risposta concreta ai cittadini, alle imprese, alle botteghe e alla città. Questa crisi non sta colpendo tutti allo stesso modo. C’è chi non ha mutato la propria condizione economica. Chi ha accumulato un considerevole risparmio. Chi ha visto crescere il proprio reddito, pensiamo per esempio alla grande distribuzione. E c’è chi, invece, ha smesso di lavorare: mi riferisco ai lavoratori precari, alle partite Iva, ai commercianti, ai professionisti, agli operatori della cultura, del turismo e dello sport. Persone che non si sono mai rivolte ai servizi sociali, ma che ora, e presumibilmente sempre più nelle prossime settimane, si troveranno a fronteggiare un’emergenza nell’emergenza: la mancanza di soldi per andare avanti”.

“Esiste un modo per sostenere queste situazioni e gettare le basi per far rinascere la nostra città – va avanti il primo cittadino -. E il modo si trova dentro di noi. L’abbiamo chiamato Il cuore di Lucca e funziona così: chi ha di più dà qualcosa a chi ha meno. Le risorse andranno al Fondo di mutuo soccorso del Comune di Lucca, sul quale noi, per partire, abbiamo già messo 100 mila euro. Fondazioni, imprese, privati cittadini, banche: chiunque può contribuire. L’iban del conto corrente dedicato a ricevere le donazioni è: IT 82 V 05034 13701 000000005172. Causale: Fondo Mutuo Soccorso Comune di Lucca. Rinasceremo insieme. Iniziamo a farlo”.