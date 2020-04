È ufficiale, stagione finita anche per la Gesam Gas Basket Le Mura

Anche per il Basket Le Mura la stagione agonistica è finita.

Lo annuncia sul sito ufficiale la Lega Basket Femminile. “La Lega Basket Femminile – si legge nella nota – comunica di aver appena ricevuto una lettera ufficiale dal presidente della Federazione italiana pallacanestro Giovanni Petrucci che, nel contesto dell’emergenza epidemiologica mondiale da Covid-19, sentito il parere del coordinatore del settore agonistico Fip Marcello Crosara, ha deciso di adottare il provvedimento che dichiara ufficialmente conclusa la stagione sportiva 2019/2020 per i campionati di serie A1 e serie A2“.

“È stata quindi accolta la richiesta della Lega Basket Femminile – conclude la nota – inviata in data 27 marzo proprio al presidente Fip Giovanni Petrucci, in cui veniva motivata la decisione a tutela dell’intero movimento, delle società, dei presidenti, delle giocatrici, dei tecnici e di tutti gli addetti ai lavori”.

Ora si cercherà un accordo per le rescissioni dei contratti in essere delle atlete garantendo allo stesso tempo i giusti diritti alle giocatrici.

“Finalmente è stata presa una difficile decisione – il presidente del Basket Le Mura Lucca, Rodolfo Cavallo – alla luce della situazione che stiamo vivendo, ma che noi abbiamo sempre auspicato. A livello sportivo la stagione, anche se non è certo semplice parlarne ora, la reputo positivo sebbene il team abbia dovuto pagare un conto altissimo con la sfortuna. Adesso, non lo nego, una nuova fase che definirei preoccupante in virtù delle ripercussioni che questa pandemia causerà non solo in campo sanitario”.