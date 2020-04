Società medico chirurgica lucchese, supporto e consulenza dai soci a chi ha bisogno

Un aiuto, un modo per poter rispondere alle tante esigenze e ai tanti bisogni dei cittadini, in questo difficile momento dovuto alle restrizioni mirate al contenimento dell’epidemia da coronavirus.

La Società medico chirurgica lucchese ha deciso di mettere a disposizione di chiunque ne abbia bisogno le competenze dei propri consiglieri, medici specialisti, e di proporsi come supporto e consulenza ispirandosi al solo principio di solidarietà, verso chi oggi ha bisogno di chiarimenti e aiuto.

“Convivere con patologie che creano dolore è sempre difficile ma non poter ricorrere alle cure del medico o dello specialista può far precipitare chi ne soffre nella disperazione – commenta la presidente Daniela Melchiorre – per questo abbiamo deciso di offrire, ciascuno per le proprie competenze, un supporto a tutti coloro che lo chiederanno”

Questo l’elenco dei consiglieri che hanno deciso di offrire il loro supporto e che è possibile contattare all’indirizzo dedicato: Roberto Landi, medico di medicina generale e neurologo; Alessandro Monachino, medico di medicina generale; Anna Maria Sironi, specialista in medicina interna con indirizzo metabolico; Ferdinando Regina, medico di medicina generale e psicoterapeuta; Guidantonio Rinaldi, medico internista e gastroenterologo; Enrico Marchi, psichiatra e psicoterapeuta; Luigi Nardi, odontoiatra; Daniela Melchiorre, reumatologa e presidente della Società medico chirurgica lucchese.