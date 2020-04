Capannori, via alla raccolta fondi per i generi alimentari

L’amministrazione Menesini mette in campo una nuova iniziativa per aiutare la comunità in questo momento di emergenza sanitaria, dando il via ad una raccolta fondi per l’acquisto di prodotti alimentari da destinare alle famiglie che attualmente si trovano in maggiore difficoltà. Un’iniziativa nata anche dalle richieste dei cittadini che vogliono donare per aiutare la propria comunità. Chi vuole dare un contributo può farlo attraverso bonifico bancario intestato a Comune di Capannori Iban IT 20 X 01030 24700 000000820358.

Si tratta dello stesso conto corrente utilizzato per la raccolta fondi per gli ospedali della provincia di Lucca, ma con la nuova causale ‘Raccolta alimentare’ . Un’iniziativa che si aggiunge ad altre come il progetto “Spesa sospesa” promosso dal Comune di Capannori in collaborazione con la Caritas Diocesana di Lucca per sostenere i cittadini più colpiti dall’emergenza Coronavirus.

Tutte le persone che effettueranno la spesa nei negozi del territorio aderenti all’iniziativa possono lasciare, se lo vorranno, alimenti non deperibili che saranno raccolti e distribuiti gratuitamente a chi ne ha bisogno. I primi negozi ad aver aderito al progetto sono centro commerciale Masini di Lammari, Enofood Il Davo di Marlia, Minimarket Sigma di Segromigno in Monte e la cooperativa agricola e di consumo di Guamo.

L’adesione al progetto Spesa sospesa è aperta a tutti i negozi del territorio che vendono beni di prima necessità, per farlo è necessario inviare un’email a protezione.civile@comune.capannori.lu.it .

Attivo inoltre lo Sportello Emergenza, istituito grazie alle risorse messe a disposizione dal Governo, che costituisce un aiuto concreto a tutti quei cittadini di Capannori che sono in difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus e che non riescono ad acquistare generi di prima necessità come il cibo. Da lunedì saranno disponibili i ‘buoni spesa’ per acquistare generi alimentari, sia nei negozi di vicinato del territorio, sia nei punti vendita della grande distribuzione che aderiranno al progetto. Ci si può rivolgere allo sportello telefonicamente, il numero da chiamare è 0583/428252, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.