Pasqua in quarantena, Menesini annuncia la stretta nei controlli

“Per Pasqua e Pasquetta non si esce. I controlli saranno intensificati. Non ci si sposta per andare dai familiari, o dai parenti o dagli amici”. E’ perentorio il sindaco di Capannori, Luca Menesini, che annuncia un’ulteriore stretta nei controlli sul territorio comunale.

“La Pasqua e la Pasquetta quest’anno si fanno a casa – afferma Menesini -. Con le persone con cui si vive. Non si può andare dai familiari o dai parenti o farli venire da noi. Lo stesso vale per gli amici. Ve lo dico: i controlli saranno intensificati in quei giorni”.

“E non si potrà dire sto andando a fare la spesa. Le macchine sulle strade in quei due giorni devono essere praticamente zero – invita Menesini -. Quindi attenzione: rispettate le regole, perché le multe sono molto salate. In più è già successo che le forze di polizia abbiano beccato e denunciato persone perché facevano il festino di compleanno o la cena con amici. Della serie, non pensate che sia impossibile beccarvi. In più, pensate che se vi riunite a Pasqua esponete a un rischio inutile le persone più anziane della famiglia. E anche voi stessi. E anche i vostri figli. Stiamo andando verso la meta, perché rovinare tutto? Ci sarà tempo per stare assieme. E sarà bellissimo”.

“Ma dobbiamo continuare – avverte – a essere seri e rigorosi per ancora qualche settimana, non si può fare altro. Stiamo affrontando un’emergenza a livello mondiale tremenda, e come tale dobbiamo affrontarla. Non si può abbassare la guardia, non si può ragionare come si ragionava prima. Facciamoci delle belle videochiamate con amici, familiari e parenti, facciamo sentire il calore. Ma tenendo la distanza. La distanza è una misura tanto dolorosa quanto efficace. Facciamo adesso i sacrifici che vanno fatti, perché dopo si possa pensare solo a ricominciare. Tutti insieme possiamo farlo. Con fierezza diciamo: la Pasqua e la Pasquetta le faccio a casa mia”.