Lutto al Forte per la morte di Agostino Giannelli

Forte dei Marmi piange la morte di Agostino Giannelli.

“Purtroppo – dice il sindaco Bruno Murzi a nome dell’amministrazione comunale – un altro nostro caro concittadino oggi ci ha lasciato. Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Agostino Giannelli e insieme all’amministrazione comunale, unitamente al nostro paese, alla comunità di Vaiana e alla contrada Il Ponte di cui era un grande simpatizzante, ci uniamo al dolore della moglie Rossella e del figlio Andrea”

“Agostino, da molti conosciuto come Ago, nome anche del locale che aveva messo in piedi quasi venticinque anni fa, inizialmente come circolo e poi visto il successo, come pizzeria ristorante, ricavandolo dal vecchio laboratorio di marmo che aveva con il padre, aveva avuto anche una macelleria a Fiumetto e all’interno del mercato coperto di Forte dei Marmi. Anche se in pensione Agostino stava pensando all’idea di riprendere in mano l’attività di ristorazione, da alcuni anni data in gestione”.

“Il ricordo di tutti è univoco – conclude la nota – un uomo disponibile ed affidabile, sempre con il sorriso sulla bocca che si faceva ben volere”.