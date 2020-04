Videolezioni di disegno e pittura, nasce ‘Uniti con l’arte’

Il Centro civico Piaggione in collaborazione con il pittore Giuseppe Aldi si fa promotore di un’iniziativa socio-culturale on line, con lo scopo di unire a distanza le persone in quarantena attraverso un obiettivo comune.

Si tratta di un gruppo Facebook denominato Uniti con l’arte 2020. Il pittore lucchese proporrà delle semplici videolezioni gratuite di disegno e pittura che potranno essere seguite comodamente da casa.

“Lo scopo – dice Aldi – è quello di tenere la mente occupata per allontanare possibili problemi psicologici e disturbi emotivi che una situazione del genere può provocare in alcune persone. Tutti coloro che hanno sempre desiderato di avvicinarsi al mondo dell’arte, ma non lo hanno mai fatto per mancanza di tempo, adesso ne hanno la possibilità, basta un semplice clic per entrare nel gruppo Uniti con l’Arte 2020 ed iniziare questo percorso creativo”.