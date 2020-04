Montemagni (Lega): “Psichiatria del Versilia sia messa in sicurezza”

“A parole, almeno a sentire quotidianamente chi gestisce la sanità pare che la situazione negli ospedali toscani sia assolutamente sotto controllo e che non si registrino, quindi, problematiche organizzative di nessun tipo”. Un preambolo che alla consigliera regionale della Lega, Elisa Montemagni, serve per rilanciare l’attacco dopo il caso dei contagi in psichiatria al Versilia.

“Andatelo a dire, ad esempio – prosegue il consigliere – al primario di psichiatria del Versilia che, tuttora, lamenta criticità non secondarie nel suo delicato reparto. Il medico non chiede cose eccezionali, ma solamente che vengano pienamente applicate le direttive, segnalando, tra l’altro, che un medico ed un altro operatore sanitario risultano, purtroppo, contagiati”.

“Se chi lavora con abnegazione e coraggio in strutture come quella versiliese – sottolinea la rappresentante del Carroccio -, oltretutto in un reparto assai complesso vista la tipologia di degenti, non ha il concreto sostegno dell’Asl competente, allora tutto diventa, se possibile, ancora più complicato. Pertanto se ci sono delle specifiche ordinanze, occorre che vengano tempestivamente adottate e non che restino, come spesso accade, colpevolmente lettera morta…”.