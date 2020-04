Oltre mille euro raccolti per portare materiale sanitario all’ospedale San Luca. E’ stato questa la cifra raggiunta dall’iniziativa promossa dal Gruppo autonomo donatori di San Leonardo in Treponzio. Numeri che hanno permesso l’acquisto di mascherine, gel disinfettante e dispositivi da donare al personale della struttura ospedaliera che si trova ad affrontare l’emergenza.

“Vorremmo ringraziare uno ad uno, tutti i medici, gli infermieri, i tecnici e tutto il personale ausiliario dell’ospedale di Lucca, per la preziosa opera che stanno portando avanti in prima persona, con ammirevole dedizione, giorno dopo giorno, nella lotta al covid-19 – spiega il presidente del Gruppo Giacomo Gianpaoli -. Per questo e non solo, abbiamo pensato di donare del materiale sanitario, particolarmente necessario nelle attività mediche di questo periodo“.

Foto 2 di 2



I donatori di sangue, per raggiungere questo obiettivo hanno aperto una raccolta fondi alla farmacia Biagi. “La solidarietà di molte persone generose, insieme al contributo messo a disposizione dal Gruppo, ha permesso di raggiungere e superare in pochi giorni la quota di mille euro, con i quali sono stati acquistati: mascherine, gel disinfettante e altro materiale sanitario da donare al personale dell’ospedale San Luca di Lucca – va avanti il presidente -. Un ringraziamento particolare va anche alla farmacia Biagi di Amelia che ha collaborato e sostenuto questa nostra piccola iniziativa, procurandoci velocemente il materiale e mettendoci in grado di consegnarlo direttamente all’ospedale “.