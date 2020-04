Anche il Rugby Lucca fa una donazione al San Luca

Il direttore dell’ospedale di Lucca Michela Maielli, insieme a tutto il personale sanitario, esprime un ringraziamento al club Rugby Lucca per la donazione in denaro elargita all’ospedale San Luca di Lucca.

Proprio in questi giorni il Rugby Lucca ha terminato una prima raccolta fondi riuscendo in pochi giorni a versare nelle casse dell’Asl Toscana nord ovest oltre 1.800 euro.

Il cuore dei ragazzi del Rugby Lucca e la loro generosità sono veramente grandi: i ragazzi non si sono risparmiati in questi giorni e hanno aiutato anche la Caritas Diocesana della città in alcune attività pratiche legate all’emergenza coronavirus.