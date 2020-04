Baccelli (Pd): “Viareggio conferma la sua centralità per la portualità regionale”

“Viareggio conferma la sua centralità per la portualità regionale: un’attività destinata a crescere e migliorare grazie allo sviluppo infrastrutturale”. È quanto dichiara Stefano Baccelli, consigliere regionale Pd e presidente della Commissione territorio e ambiente a seguito della delibera della Giunta regionale che da il via libera al piano annuale dell’Autorità portuale regionale.

“Abbiamo visto come nel Piano annuale dell’Autorità portuale regionale approvato dalla Giunta siano previsti investimenti importanti per il porto del nostro territorio – commenta Baccelli -: questo conferma la strategicità e la funzionalità dello scalo viareggino per tutta la regione. All’interno del piano ci sono 400mila euro destinati all’attività ripetuta e tradizionale che è l’escavo e l’imboccatura del porto; 700mila euro per il completamento della nuova banchina commerciale, ma soprattutto è stata finanziata con 250mila euro la redazione della progettazione definitiva del nuovo sabbiadotto: un’infrastruttura tanto attesa e fondamentale per il miglioramento e il potenziamento dello scalo che, come presidente della Commissione Territorio e ambiente del Consiglio regionale, ho proposto e sostenuto”.

“La realizzazione di quest’opera – conclude Baccelli – consentirà di superare l’annosa questione dell’insabbiamento dando slancio all’industria nautica, un comparto che specie in un momento segnato da difficoltà e incertezza economica come quello che seguirà l’emergenza socio sanitaria sarà essenziale sostenere. Sempre all’interno del Piano dell’autorità portuale regionale alle risorse per le nuove opere pubbliche si aggiungono 620mila euro per le attività ordinarie come le pulizie, la manutenzione, la gestione impiantistica da parte dell’Autorità stessa. La Regione e l’Autorità portuale continuano a investire su quello che è a tutti gli effetti il più importante porto della Toscana”.