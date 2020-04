Borgo a Mozzano, iniziata la distribuzione porta a porta delle mascherine

È iniziata anche a Borgo a Mozzano la consegna dei dispositivi di protezione individuale. Ad annunciarlo è il sindaco Patrizio Andreuccetti. Nelle prossime ore dunque ogni residente riceverà un sacchetto contenente due mascherine per persona. Il primo cittadino inoltre fa sapere che non si registrano nuovi contagi sul territorio del comune della Mediavalle.

“La situazione sul nostro territorio è buona – commenta Andreuccetti – ma non dobbiamo abbassare la guardia. Questi risultati importanti che stiamo ottenendo non deve farci stare tranquilli. Dobbiamo ancora rispettare le regole con grande attenzione”.

“Queste mascherine devono essere utilizzate con parsimonia perché non sono sanificabili – prosegue il sindaco -. Ma è importante averle perché, non appena sarà terminata la distribuzione in tutti i comuni, la Regione Toscana renderà operativa una norma che impone l’obbligo di indossarla per uscire di casa“.

Il sindaco ha poi annunciato che già da oggi (8 aprile) le attività commerciali potranno usufruire di alcuni aiuti economici. “Abbiamo stanziato 25mila euro – sottolinea il sindaco -. Già da oggi, e fino alla mezzanotte del 20 aprile, le attività potranno fare domanda. Dopodichè verrà fatta una graduatoria e verranno erogati i contributi. È un modo per essere vicini alle persone e per dare un segnale di speranza verso una ripartenza della nostra comunità”.

Novità anche per quanto riguarda i buoni spesa: “Abbiamo già predisposto buoni per 11mila euro che andranno a 60 famiglie che ne hanno fatto richiesta – dice Andreuccetti – ma altre domande stanno arrivando”.