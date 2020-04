Coronavirus, cambiano gli orari di alcuni bus

Cambiano gli orari di alcuni autobus anche in provincia di Lucca. A seguito delle ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica e come disposto dalla Regione Toscana, a partire da giovedì (9 aprile) Ctt nord alcune corse subiranno delle modifiche. Ecco quali.

Lucca

Lam blu: la frequenza oraria attuale è di 15 minuti per le partenze dall’ospedale San Luca, con la variazione passerà ad una frequenza di 20 minuti nei giorni feriali.

Lam rossa: la frequenza oraria attuale è di 10 minuti per le partenze da San Vito, con la variazione passerà ad una frequenza di 15 minuti nei giorni feriali.

Linea 6: la frequenza pomeridiana è stata portata a un’ora dalle 13,30 nei giorni feriali.

Viareggio

Linee 21 e 27: la frequenza oraria attuale è di mezz’ora, con la variazione passerà a un’ora anche nei giorni festivi

Versilia

Linea E26: è stato eliminato il transito da Via Bernini nel servizio feriale e festivo.

Linea E38: la corsa delle 15,30 da Seravezza per Azzano è stata anticipata alle 15,10; la corsa delle 16,08 da Azzano per Seravezza è stata anticipata alle 15,48.

Garfagnana

Soppressione delle corse mercatali (il giovedì) di Castelnuovo.