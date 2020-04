Crollo del ponte, Giani: “E’ un grave campanello d’allarme”

“Si è sfiorato la tragedia, questa vicenda è il campanello di allarme per un rinnovato impegno sulle infrastrutture in Toscana, anche se in questo caso la competenza non è della Regione Toscana: ha fatto bene il ministro delle infrastrutture, Paola De Micheli a chiedere immediata relazione ad Anas”.

Così il presidente del Consiglio regionale, Eugenio Giani, che si sta recando a Massa Carrara, dove è crollato questa mattina il ponte tra la statale della Cisa e la Provinciale di Albiano, frazione di Aulla.

“Tutto ciò che riguarda il territorio della Toscana – continua Giani – deve trovarci impegnati a investire su infrastrutture e opere pubbliche come capisaldi della ripresa per la fase 2 dell’emergenza coronavirus“.

Il presidente, che sarà sul posto nel giro di un’ora circa, ha ribadito la soddisfazione perchè, per fortuna, non ci sono state vittime e perchè uno dei conducenti, pur rimasto ferito, non sarebbe in pericolo di vita.