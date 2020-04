‘Gli effetti’, sabato la masterclass gratuita di Giacomo Dell’Immagine

Un viaggio attraverso gli strumenti e i modi per costruire il proprio suono, il proprio effetto. Sabato (11 aprile) alle 15, il chitarrista e docente di Jam Academy Lucca Giacomo Dell’Immagine tiene una masterclass gratuita su prenotazione dal titolo Gli effetti. La masterclass, sotto forma di webinar, sarà utile non solo a chitarristi, bassisti e tastieristi, ma anche a cantanti e a batteristi “virtuosi”.

Il programma: routing seriale parallelo; effetti di dinamica, modulazione, ritardo; il send/return; gli amplificatori; costruire il proprio suono; analogico vs digitale.

Giacomo Dell’Immagine inizia a suonare la chitarra nel 1994, si forma con la Modern academy di Firenze e Bologna e, dal 2002, è insegnante alla Jam Academy, sede toscana del Music Academy 2000. Da anni milita in diverse cover band con cui si esibisce in tutta Italia. Tra queste The Machine, Pink Floyd tribute band, e i momentaneamente in pausa No Quartet, stimato tributo ai Led Zeppelin. Nel 2000 è membro fondatore e chitarrista di Metropolis,compagnia teatrale con cui mette in scena Welcome to the Machine, musical ispirato alla vita di Sid Barret. Collabora con Rockopera alla produzione di Back to Beatles, recital sui quattro baroncini. Nel 2006 registra il disco e segue la tournée di Jesus Christ Superstar prodotto dalla Compagnia della Rancia, con la regia di Fabrizio Angelini e la direzione musicale di Giovanni Monti. Collabora con diversi studi come chitarrista e tecnico.

Per iscriversi gratuitamente: 0583 957566, info@jamacademy.it, www.jamacademy.it.