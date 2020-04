Mascherine, Baccelli al lavoro con la protezione civile

Un lavoro immane quello che le associazioni di volontariato e di protezione civile stanno proseguendo anche oggi a Lucca per imbustare le mascherine ricevute dalla Regione Toscana e che da domani (9 aprile) saranno consegnate nelle case.

Un vero e proprio tour de force per fare avere a domicilio i presidi di protezione personale. E oggi (8 aprile) a sorpresa ha deciso di dare una mano anche il consigliere regionale del Pd, Stefano Baccelli.

L’ex presidente della Provincia si è messo a lavorare a fianco degli operatori da due giorni impegnati quasi senza sosta nelle operazioni. “Oggi – ha spiegato – sono andato a dare una mano per imbustare le mascherine della Regione Toscana. Avevo qualche ora di tempo e ho voluto dare il mio personale contributo. È stato bello. Bello vedere volontari, impiegati comunali, ma anche cittadini che spontaneamente arrivavano si mettevano camice, mascherina e guanti e si prodigavano al meglio”.

“Ho avuto la sensazione di una comunità nella quale ciascuno fa la propria parte – ha osservato Baccelli -, ci mette del suo, poco o tanto che sia. Mi sono sentito parte di una squadra con un obiettivo comune. Quindi ancora grazie, non solo per il vostro lavoro ma per il modo semplice ed accogliente con cui lo svolgete”.