Coronavirus, a Forte dei Marmi via al volontariato telefonico per fare compagnia agli anziani

Il Comune di Forte dei Marmi ha accolto e patrocinato l’iniziativa Sei forte nonno, un’operazione di volontariato telefonico ideata da Margherita Turio e dedicata agli anziani che potranno godere di un appuntamento giornaliero con una voce amica al telefono: la voce di giovani volontari selezionati.

“Sono certo che i miei concittadini più in là con gli anni – commenta il Sindaco Bruno Murzi – avranno piacere di ricevere una telefonata che possa trasformarsi per loro anche in un momento di svago, un modo per raccontarsi o semplicemente l’occasione per sentirsi chiedere come va. E io personalmente intendo contattare telefonicamente molti di loro perché il mio Paese, soprattutto in questo momento, sta rafforzando il senso di quello che in fondo è sempre stato, ma che nella vita quotidiana spesso si dimentica, una piccola grande comunità che si vuole bene.”