In Versilia attivi i numeri per le donne vittime di violenza

La casa non per tutti è un luogo sicuro. Non lo è certamente per le donne vittime di violenze, come è dimostrato anche dalla cronache di questi giorni. Per questo è stata lanciata una campagna dalla Conferenza delle donne democratiche e dal Pd a livello nazionale, perché ci si possa rivolgere comunque ad un numero telefonico nazionale, il 1522, per chiedere aiuto.

“Ma il centralino nazionale – scrive il gruppo Donne democratiche Versilia – rimanda comunque ai numeri locali dei centri antiviolenza, per questo motivo è nata in Versilia una campagna di prevenzione che coinvolge anche la Casa delle donne di Viareggio e il relativo centro antiviolenza, L’una per l’altra“.

“Nella locandina che viene proposta – spiegano – si possono trovare i numeri di riferimento locali: il numero di cellulare 334.3485842 e il numero verde 800.800811, ai quali si può parlare direttamente con una persona in zona. Perché nessuna donna possa sentirsi sola e insicura, in questo terribile momento”.