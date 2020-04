Capannori, prosegue a distanza l’attività ludico motoria per le scuole dell’infanzia

I circa 400 bambini dai 3 ai 6 anni che frequentano le scuole dell’infanzia di Capannori, Lunata, Carraia e Colognora appartenenti all’istituto comprensivo di Capannori possono continuare a svolgere a distanza l’attività ludico motoria prevista dal progetto Il corpo e il movimento promosso dall’associazione Slurp di cui fanno parte Soroptimist, Lions Le Mura e Lions Lucca Host, Unione veterani dello sport, Rotary Club e Panathlon International Club Lucca, con la collaborazione e il contributo del Comune di Capannori e la collaborazione di Libertas Lucca.

L’associazione in questo momento di interruzione dell’attività didattica a causa dell’emergenza sanitaria ha voluto proseguire per via telematica questo percorso educativo che ha l’obiettivo di insegnare ai più piccoli l’importanza del movimento per il proprio benessere psico-fisico. Tramite la scuola, due volte a settimana, vengono inviati alle famiglie dei bambini, via web o via whatsapp, alcuni video con i giochi motori da eseguire.

“Questo progetto educativo è particolarmente importante, perché consente che l’educazione motoria, svolta soprattutto in chiave di gioco vista l’età dei partecipanti, possa essere praticata dai bambini già alla scuola dell’infanzia e non solo a partire dalla scuola primaria – spiegano l’assessore allo sport Lucia Micheli e l’assessore alle politiche educative Francesco Cecchetti – Nato anche recependo le esigenze del mondo scolastico il progetto consente ai bambini dai 3 ai 6 anni di sperimentare i benefici dell’attività motoria sia per quanto riguarda il benessere psico-fisico che lo sviluppo della socialità. Ringraziamo quindi l’associazione Slurp per aver deciso di portarlo avanti in modalità a distanza in modo da dare continuità ad un’attività molto apprezzata dai più piccoli e di dare loro la possibilità di giocare e divertirsi insieme ai propri genitori”.

L’attività motoria prevede esercizi finalizzati ad insegnare in particolare, il coordinamento, le posture corrette, l’equilibrio e nel complesso è volta anche a migliorare l’autostima, l’autoefficacia e l’inclusione sociale favorendo così il bambino nella sua crescita globale.