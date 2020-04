Castelnuovo, nuovo caso di coronavirus collegato alla Rsa di Gallicano

CORONAVIRUS - AGGIORNAMENTOUna residente nel comune colpita dal virus. Si tratta di una persona legata alla struttura residenziale per anziani di Gallicano. Già erogati 11.000 euro per l’acquisto di generi alimentari a favore delle famiglie in difficoltà economica. L’amministrazione invita cittadini e imprese a donare qualcosa per incrementare il fondo. A oggi già raccolti più di 8.000 euro. Ecco l’IBAN per contribuire: Comune di Castelnuovo di Garfagnana:IT 57 M 03242 13799 T20990000014Domani alle 18 gli auguri di Pasqua dell’Abate Mons. Angelo Pioli sostituiranno il consueto messaggio informativo dell’Amministrazione. I video messaggi torneranno martedì 14 aprile. Per ogni necessità è a disposizione il Centro Operativo Comunale aperto tutti i giorni dalle ore 8.00 alle 18.00 raggiungibile al numero 0583 641368 Garantita una reperibilità 24 ore su 24 al numero di cellulare: 329 3813935.