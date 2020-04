Consiglio regionale, Montemagni (Lega): “Su nostra richiesta saranno presenti anche gli assessori”

“Nel pomeriggio del prossimo 15 aprile saranno presenti ai lavori del consiglio, anche l’assessora Saccardi ed altri suoi colleghi che hanno competenze su temi economici”. Una presenza che potrebbe sembrare scontata ma che, a detta della capogruppo in consiglio regionale della Lega Elisa Montemagni, ha avuto bisogno di sollecitazioni.

“La cosa, in realtà – prosegue il consigliere – dovrebbe essere automatica, ma in realtà abbiamo dovuto richiederla perché dalla bozza di ordine del giorno, la comunicazione della Giunta, non era prevista. Tra l’altro abbiamo ricordato che attendiamo ancora una specifica comunicazione da parte dell’assessora alla sanità sul complesso e drammatico tema delle Rsa.”