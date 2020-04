Coronavirus, già 870mila euro dalla campagna ‘Sostieni gli ospedali della Toscana’

La campagna Sostieni gli ospedali della Toscana ha raggiunto quota 870 mila euro, con la quale sono state acquistate 50 mila mascherine Ffp2, 10 mila 50o tute ad alta protezione e 15 mila occhiali per la tutela personale oltre a 48 monitor multiparametrici da distribuire nelle aziende sanitarie della regione.

“A tutti i donatori va il mio sincero ringraziamento – ha commentato Stefania Saccardi -. Volti noti e persone comuni che hanno condiviso il messaggio che abbiamo lanciato sui social e hanno aderito con generosità alla nostra campagna Sostieni gli ospedali della Toscana, attraverso la quale, dal 19 marzo ad oggi abbiamo raccolto 870 mila euro. Noi vogliamo dare conto di come questi soldi vengono spesi. E rilanciare ancora la campagna. La Toscana è una comunità forte e solidale e altri toscani sicuramente raccoglieranno il nostro invito”.

Ieri pomeriggio (9 aprile) l’assessora al diritto alla salute è andata, assieme al direttore di Estar Monica Piovi, nella sede della Cross (Centrale operativa remota operazioni soccorso sanitario, la centrale per le maxiemergenze), dove è arrivato il materiale acquistato con le donazioni della campagna lanciata da Regione e Estar il 17 marzo scorso. Finora, sono stati raccolti, appunto, 870 mila euro ma la campagna continua. Chi vuole aderire può fare versamenti sul c/c bancario IT89 Z 05034 02801 000000005970 messo a disposizione da Estar, l’ente di supporto tecnico amministrativo regionale, che fa gli acquisti per la sanità di tutta la regione.

Oltre alle dotazioni per la protezione individuale acquistate era stato inizialmente previsto l’acquisto di ventilatori polmonari, ma non avendo avuto assicurazione del loro arrivo nei tempi concordati, è stato deciso di utilizzare il denaro raccolto per l’acquisto di 48 monitor multiparametrici, elementi indispensabili per monitorare il paziente in terapia intensiva, appena arrivati e in fase di collaudo da parte dei tecnici Estar, appunto nella sede della Centrale cross di Pistoia; verranno poi distribuiti alle aziende sanitarie toscane. In questi giorni al magazzino Estar di Calenzano sono invece arrivate tute ad alta protezione e sono in arrivo mascherine Ffp2 e occhiali di protezione.

“La generosità del popolo toscano – ha aggiunto l’assessora Saccardi – ci ha permesso di dare tanti strumenti e dispositivi ai nostri operatori sanitari, a cui va il mio grande e sincero ringraziamento per l’impegno che stanno mettendo tutti nel combattere il covid-19”. Con i nuovi contributi che si aggiungono quotidianamente potranno essere effettuati ordini per ulteriori Dpi o apparecchiature da destinare agli ospedali toscani. In tre settimane è stata una gara di solidarietà straordinaria, quasi 3 mila donazioni, provenienti da una grande varietà di donatori. Persone che hanno donato cifre ingenti, ma anche tantissimi cittadini che hanno dato quanto hanno potuto. Ci sono grosse donazioni di privati, tante le associazioni di categoria e gli ordini professionali, onlus e associazioni di volontariato, aziende, associazioni sportive, culturali e ludiche, classi scolastiche, consiglieri regionali e l’associazione di ex-consiglieri regionali.