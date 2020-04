Emergenza, la Compagnia dei balestrieri dona 500 euro alla Caritas

“Restare a casa non significa smettere di pensare agli altri”. E’ questo il messaggio di Giorgio Serafini, Gonfaloniere della Compagnia dei balestrieri di Lucca in occasione di una Pasqua diversa. Messaggio che si è tradotto in un gesto simbolico. La Compagnia ha infatti donato 500 euro alla Caritas a sostegno delle attività di supporto alla cittadinanza.

“E’ un primo intervento fatto in un momento di pressante richiesta e che vuole dimostrare, ancor di più, il nostro attaccamento e la nostra integrazione con il territorio – spiega Serafini – Questa Pasqua è sicuramente diversa da tutte le altre che abbiamo vissute, dominata da un silenzio surreale ed ha come sfondo la città quasi vuota, i negozi chiusi e le strade semideserte. È sicuramente un tempo di grande prova, in cui siamo chiamati a crescere maggiormente nell’amore concreto e nell’amicizia verso il prossimo. Questo tempo ci chiede di avere più solidarietà con chi soffre, perché oltre ad una emergenza sanitaria, stiamo ormai vivendo anche una emergenza sociale”.